تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلي الهند

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن حيث تم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 911 شاحنة و 107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 365 شاحنة و105 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع ، 546 شاحنة و2 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة FIRST BRIDGE وعلي متنها 28 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية.

كما تم تداول 3600 طن بضائع و335 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم وصل السفن الثلاث وهي ايلة وبريدج وسيناء وتغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1812 راكب بموانيها.