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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنوك تستأنف عملها اليوم بعد انتهاء إجازة عيد القيامة وشم النسيم

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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تستأنف جميع البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 العمل في جميع فروعها بعد انتهاء اجازة القطاع المصرفي بمناسبة عيد القيامة المجيد واعياد شم النسيم.

وكانت البنوك المصرية، اجازة يومى الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد واعياد شم النسيم.

وتعمل البنوك المصرية، في تقديم جميع الخدمات المصرفية للمواطنين خلال الأسبوع الجاري يومين عمل فقط هما اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء، على أن تبدأ إجازتها يوم الخميس المقبل 20 أبريل بمناسبة عيد الفطر 2023.

وأعلن البنك المركزي المصري، موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقرر تعطيل العمل بكافة البنوك المصرية، من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل وحتى يوم الثلاثاء 25 أبريل وسوف تعود البنوك للعمل بعد العيد بداية من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل، وبذلك تكون عدد أيام إجازة البنوك في عيد الفطر 2023، عددها 6 أيام وفقا لقرار مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى بإجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المركزي، البنوك بزيادة تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM ومتابعة عمل ماكينات الصراف الآلي لمواجهة أي أعطال قد تطرأ عليها خلال إجازة البنوك.

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