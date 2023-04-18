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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بإحدى ترع الدقهلية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر حادث إنقلاب سيارة نصف يستقلونها فى مياه الترعة علي الطريق الواصل بين مدينتي المطرية وبورسعيد فى نطاق محافظة الدقهلية وتم نقلهما إلى مستشفي المطرية المركزي لتلقي العلاج.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه ترعة على الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين  انقلاب سيارة نصف نقل داخل مياه الترعة علي الطريق الواصل بين مدينتي المطرية وبورسعيد الجديد.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ماجد كمال الحبشى 42 عاما بكسر في الساعد الأيمن و سامي ابراهيم محمود 33 عاما بإشتباه ما بعد الارتجاج ومقيمين مدينة كفر الشيخ وتم نقلهما إلي مستشفي المطرية المركزي .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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