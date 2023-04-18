خطوة جيدة لزيادة محصول القمح والاعتماد على المنتج المحلي.. الزراعة: نستهدف زيادة الرقعة الزراعية 3.3 مليون فدان حتى 2030 لرفع الإنتاجية.. نقيب الفلاحين: يعد الحل الأمثل لتقليص فاتورة الاستيراد

في خطوة جيدة لزيادة محصول القمح والاعتماد على المنتج المحلي.. الزراعة: نستهدف زيادة الرقعة الزراعية 3.3 مليون فدان حتى 2030 لرفع الإنتاجية.. نقيب الفلاحين: زيادة المساحة الزراعية الحل الأمثل لتقليص فاتورة الاستيراد.. خبير: لا بد من زيادة سعر توريد أردب القمح



الدكتور رضا محمد قمبر

كشف الدكتور رضا محمد قمبر، مدير معهد المحاصيل الحقلية، ورئيس الحملة القومية للقمح، أن هناك خطة حكومية طموحة تستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنحو 3.3 مليون فدان حتى 2030، للوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى 13 مليون فدان؛ مقابل 9.7 مليون فدان حاليًا، وأنه يتم الاعتماد في تلك الخطة على المشروعات القومية الحديثة مثل "مستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات".

وأضاف قمبر، في تصريحات صحفية، أن هناك مقترحات باستغلال الزيادات الجديدة في الرقعة الزراعية لصالح محصول القمح، لسد الفجوة المحلية ومواكبة الزيادة السكانية وتقليل فاتورة الواردات، ذاكرا أنه مستهدف إنتاج نحو 17 مليون طن قمح محلي خلال 2030، مما يوفر مليارات الدولارات.

وأوضح رئيس الحملة القومية للقمح، أن المساحة المزروعة من القمح هذا العام بلغت 3.2 مليون فدان، مؤكدا أنه مخطط زيادة المساحة المزروعة بالقمح في موسم 2024 إلى 4 ملايين طن قمح محلي، ومضاعفة الإنتاجية بابتكار أصناف جديدة سيتم الإعلان عنها عقب اعتمادها قريبًا، وهذا بعد رفع الدولة لأسعار شراء القمح إلى 1500 جنيه للإردب، مقابل 850 جنيها العام الماضي، أي بمقدار يقارب الضعف.

ولفت إلى البدء في زراعة أصناف "مصر 3 ومصر 4 وسخا 95" هذا الموسم، والذي كان لهم أثر إيجابي على إنتاجية القمح في توشكى وشرق العوينات، وهذا لتحملهما الجفاف ودرجات الحرارة المتقلبة والظروف المناخية السيئة، مشيرا إلى متوسط إنتاجية القمح هذا العام 20 إردبًا بما يوازي 3 أطنان في الفدان.



حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين

وفي هذا السياق، يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن محصول القمح يعد من أهم المحاصيل الزراعية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال بسبب دخولة في رغيف الخبز خاصة أن محصول القمح يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعد شريك أساسي في الحياة.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حل لتقليل فاتورة الاستيراد من القمح لأننا نستورد أكثر من 50٪ من القمح من الدول الخارجية مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة خاصة في الأزمة الحالية من ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيها.

وفي نفس السياق، يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أن الخطة الحكومية التي نسير عليها في الوقت الحالي وهي استهداف زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3.3 مليون فدان حتى 2030 خطوة مهمة للغاية لزيادة الإنتاج والاعتماد علي المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد مؤكدا أن تلك الخطة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

وأضاف المالكي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، لا بد أن يكون هناك سيستم ونظام جديد يعمل على دعم الفلاح المصري وتشجيعه يشتي الطرق على زيادة محصول القمح إلى جانب العمل على زيادة سعر توريد أردب محصول القمح للدولة، موضحًا أن تلك الخطوة ستجعل هناك إقبال كبير من الفلاحين على زيادة محصول القمح كما يجعل هناك زيادة في المحصول.