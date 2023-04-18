سقوط 48 قتيلًا إثر هجوم مسلح شرقي الكونغو

قتل 48 شخصًا على الأقل إثر هجمات لميليشيا شنتها ميليشيا "كوديكو" (الجمعية التعاونية لتنمية الكونغو) في إقليم إيتوري الشرقي.

وقالت إذاعة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو إن الميليشيا قامت أيضًا بحرق ونهب 150 منزلًا ومتجرًا في الإقليم.

وأضافت أن الهجوم وقع أولًا في بلدات كيلو إيتات وماتيتي وإيتندي قبل أن يمتد إلى قرى أخرى كما تعرض إثنان من المرافق الصحية المحلية للنهب على أيدي عناصر الميليشيا.

وأشارت إلى أن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية "حيّد" 14 مهاجمًا وجرح أربعة آخرين خلال الاشتباك مع الميليشيا.