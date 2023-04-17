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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يدخل تاريخ البريميرليج برقم قياسي جديد

محمد صلاح
محمد صلاح
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حقق الدولي المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا، خلال مباراة ليفربول وليدز يونايتد، التي تقام اليوم الاثنين، على ملعب أيلاند رود، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح الفرعون المصري أكثر لاعب يسجل أهدافا بقدمه اليسرى في الدوري الإنجليزي (106 أهداف) متجاوزا روبي فاولر (105 أهداف).

واحتفي الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي (البريميرليج) عبر "تويتر" بإنجاز صلاح، بنشر (إنفوجراف) لأكثر الهدافين في بالقدم اليسرى في الدوري الإنجليزي.

من جهة أخرى، نجح صلاح أيضا في فض الشراكة مع روبي فاولر، من حيث الأكثر تسجيلا في شباك ليدز يونايتد حيث أصبح الملك المصري يمتلك 8 أهداف مقابل 7 أهداف لفاولر.

وكان صلاح قد تفوق مؤخرا على فاولر، وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج.

محمد صلاح البريميرليج الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد روبي فاولر