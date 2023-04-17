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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور| الوادي الجديد تسلم 45 مشروعا صغيرا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى
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سلمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم،  عدد من المشروعات الصغيرة للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية "رسالة نور على نور" الأهلية، وذلك في إطار خطة التمكين الاقتصادي والتنموي للأسر الأكثر احتياجا وتوفير مصدر دخل يوفر لهم حياة كريمة.

و وجهت نائب المحافظ خلال كلمتها، الشكر والتقدير للتعاون البناء بين المحافظة والجمعية في دعم الفئات المستحقة وتحويلها إلى أسر منتجة، لافتةً إلى أن المساعدات التي جرى تقديمها شملت ٤٥ مشروعًا متنوعًا ( بضاعة كشك - آلات زراعية)، بالإضافة إلى مساعدات غذائية و٤ آلاف قطعة ملابس لتوزيعها على المستحقين بكافة مراكز المحافظة.

نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (1)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (1)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (2)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (2)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (3)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (3)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (4)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (4)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (5)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (5)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (6)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (6)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (7)
نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (7)
المشروعات الصغيرة الفئات المستحقة الأولي بالرعاية الاكثر احتياجا الوادي الجديد