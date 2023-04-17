صور| الوادي الجديد تسلم 45 مشروعا صغيرا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

سلمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، عدد من المشروعات الصغيرة للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية "رسالة نور على نور" الأهلية، وذلك في إطار خطة التمكين الاقتصادي والتنموي للأسر الأكثر احتياجا وتوفير مصدر دخل يوفر لهم حياة كريمة.

و وجهت نائب المحافظ خلال كلمتها، الشكر والتقدير للتعاون البناء بين المحافظة والجمعية في دعم الفئات المستحقة وتحويلها إلى أسر منتجة، لافتةً إلى أن المساعدات التي جرى تقديمها شملت ٤٥ مشروعًا متنوعًا ( بضاعة كشك - آلات زراعية)، بالإضافة إلى مساعدات غذائية و٤ آلاف قطعة ملابس لتوزيعها على المستحقين بكافة مراكز المحافظة.

نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (1)

نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (2)

نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (3)

نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (4)

نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (5)

نائب محافظ الوادي الجديد تسلم ٤٥ مشروع صغير للأسر الأولى بالرعاية (6)