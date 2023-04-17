الدوري الإنجليزي.. جاكبو يفتتح أهداف ليفربول أمام ليدز

تقدم فريق ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وأحرز هدف الريدز الأول، كودي جاكبو برأسية في الدقيقة 35 بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد.

وبدأ ليفربول المباراة أمام ليدز بتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - كورتيس جونس.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

