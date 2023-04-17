العثور على جثة مُسن متوفى منذ 3 أيام في بورسعيد

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، على جثة مُسن متوفي منذ 3 أيام بمنطقة القابوطي.

العثور على جثة مُسن متوفي منذ 3 أيام في بورسعيد

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالعثور على جثة: محمد مجدي محمد محمد، 67 عامًا، متوفي منذ 3 أيام بمنطقة القابوطي بلوك 15 الدور الثاني، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وجاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتصريح بالدفن.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي وجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث حول ملابسات الواقعة.