زينة: نادية الجندى ثروة قومية "ولازم نحاكم اللى يضايقوها"

أشادت الفنانة زينة بتاريخ الفنانة نادية الجندى خلال مشوارها الفنى وأنها ثروة قومية لمصر، قدمت أعمالًا فنية لها أهمية كبيرة لسنوات كثيرة، وأفلام لها قيمة فنية فى صناعة السينما.

وأضافت فى تصريحات خاصة لبرنامج "حبر سرى": نادية الجندى كثروه قومية مينفعش تتهاجم ويحصل االلى بيحصل معاها من الناس الفاضية دى، الثروات القومية المفروض اللى يهاجمهم أو بس يضايقهم يتحاكم ولازم النقابة تتدخل.

ووجهت زينة عتاب لأسما إبراهيم مقدمة البرنامج فى إستضافتها لضيوف للهجوم على الآخرين مثلها مثل الكثير من البرامج، وأن على البرامج إستضافة النماذج الناجحه فقط والتى ستقدم إضافة فقط للمشاهد.

وإختتمت أنا مش أم مثالية مع أولادى ودايما حاسه انى مقصرة معاهم، ومقدرتش أعودهم على الصيام زى ما ماما عودتنى وانا أصغر منهم.

يذكر أن الفنانة زينة تشارك فى السباق الرمضانى الحالى بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، تأليف وإخراج محمد سامى.