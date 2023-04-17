75 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل قوة الدولار، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة مايو المقبل.

وارتفعت أسعار الذهب بقيمة 75 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2350 جنيها.

وجرام الذهب عيار 24 سجل 2685 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2015 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 110 جنيهات، وبنسبة 5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي.