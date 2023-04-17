كميات أقل وتفاوت في الأسعار.. أحوال شراء الكعك والبسكويت هذا العام بالأسواق (شاهد)

يحتفل جميع المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك في شتى بقاع الأرض، الأمر الذي يصطحب معه الكثير من العادات والتقاليد الدينية المتوارثة على مر السنوات الماضية، والتي من بينها عادت "الكعك والبسكويت" التي من أشهر الأمور التي يحرص المصريون خصيصا على عملها في أيام عيد الفطر المبارك.



وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية حالة من التضارب في الأسعار الحلويات والمخبوزات بسبب الأمور الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي كانت لها آثارًا سلبية على العديد من المنتجات، حيث شهدت أسعار الكعك والبسكويت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام عن الأعوام السابقة، الأمر الذي رصدته عدسات البوابة نيوز.



يقول وليد أحد أصحاب أفران المخبوزات والتي تنتج الكعك والبسكويت، إن الأسعار هذا العام شهدت ارتفاعًا طفيفا، ما تسبب في حدوث تثاقل في عمليات البيع والشراء، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه العادة لا يستطيع أحدا من المصريين الانقطاع عنها مهما ارتفعت الأسعار.



وعن أسعار المنتجات هذا العام يقول وليد: " البسكويت 90 جنيها للكيلو وكذلك الكعك، والبوتفور 120 جنيها والغريبة بـ100 جنيها، حيث تعد هذه الأسعار مناسبة نسبيا للمواطنين الذين يقبلون على الشراء، ولكن الكميات هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث يشتري المواطنين كميات أقل عن السابق بسبب عدم استقرار الاسعار.



يذكر أن شهر رمضان الكريم من الأشهر التي تنال اهتمام خاص لدى المسلمين عامة والمصريين خاصة، حيث تعلق الزينة في الشوارع وتتكاثف حركة الناس في الشوارع، كما يكون في هذا الشهر مأكولات خاصة وشهير وختامًا بعمل الكعك والبسكويت في جميع المنازل المصرية.