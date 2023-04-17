غفران تنتهي من تصوير مشاهدها في "سوق الكانتو"

انتهت الممثلة الشابة "غفران" من تصوير مشاهدها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني، حيث نشرت على صفحتها صورة تجمعها مع النجوم أمير كرارة ومي عز الدين خلال التصوير.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، غفران، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

وبجانب "سوق الكانتو" من المقرر أن تكون غفران ضيفة شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل "لصندوق" الذي يعرض أيضاً خلال الموسم الرمضاني، وستكون هي الخيط الأخير في حل اللغز الذي استمر لمدة 15 يوماً، مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء (نور ويوسف وياسين) يصلهم صندوقَا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.