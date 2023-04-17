سفير أمريكا لدى وارسو: الولايات المتحدة تدعم مشروع المفاعلات البولندية بـ 4 مليارات دولار

الإثنين 17/أبريل/2023 - 12:38 م

قال السفير الأمريكي لدى وارسو مارك بريجنسكي، اليوم الاثنين، إن مؤسستين حكوميتين أمريكيتين قد أعلنتا دعما ماليا بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في تنفيذ مفاعلات وحدات صغيرة في بولندا.

وأضاف السفير الأمريكي - - أن بنك إيكسيم الأمريكي وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية أعلنتا عن 3 مليارات دولار ومليار دولار واحد على التوالي، لتمويل بناء أول محطتين للطاقة باستخدام مفاعلات (BWRX-300) التي صممتها شركة (جي إي هيتاشي) العالمية للطاقة النووية.

وأوضح السفير أن اتفاقات النوايا تم توقيعها في السفارة الأمريكية في وارسو، قائلا "تحتاج بولندا إلى حلول طاقة جديدة لحماية نفسها من النفوذ الروسي، ولتلبية الالتزامات المناخية ودفع التنمية الاقتصادية، شركة (هياتشي) شريك موثوق يمكنه تقديم مثل هذه الحلول".

يذكر أن (BWRX-300) هو مفاعل يعمل بالماء المغلي تم تطويره بواسطة مشروع مشترك بين الشركة الأمريكية (GE) و(هيتاشي) اليابانية، ونظرًا لقوته الصغيرة، 300 ميجاوات، فهو متضمن في فئة ال مفاعلات الصغيرة.