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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون فى الدوري

الزمالك
الزمالك
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استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو على التشكيل الذى سيخوض به مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها فى التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك بعض التغييرات خاصة أنها المباراة الأولى التى يقود فيها أوسوريو الفريق بعد توليه مهمة تدريب القلعة البيضاء خلفا للبرتغالى فيريرا .

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى زيزو.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني شوقي غريب، بالمركز السادس برصيد 35 نقطة.

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