اليوم.. «الجمباز» يعلن تفاصيل استضافة كأس العالم ومفاجأة حفل الافتتاح

يعقد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين مؤتمرًا صحفيا، اليوم الإثنين، فى التاسعة مساء بفندق سونستا للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر كأس العالم القاهرة 2023 خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل المقبل.



ويعلن رئيس اتحاد الجمباز خلال المؤتمر الصحفي عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة التي تقام 27 إبريل على مجمع صالات إستاد القاهرة الدولي.

ويشهد فاعليات المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ويقام علي هامش المؤتمر تكريم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية فى جميع الفروع وعقب ذلك يقام حفل سحور للسادة الحضور.

وأكدت 40 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وذلك بعد التسجيل في الموعد المحدد للمشاركة فى البطولة.