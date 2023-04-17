تامر حبيب: بعد وفاة والدتي مررت بمرحلة اكتئاب شديدة منعتني من الكتابة

أكد السيناريست تامر حبيب أنه يحب ارتداء "الحلق" فى مناسبات وحفلات خاصة بعيدة عن الظهور الإعلامى، وأنه لا يرى مشكلة في ذلك.

وأضاف فى تصريحات خاصة لبرنامج "حبر سرى" «رجاله كتير جدا بتلبس حلق فى كل الدول حتى في مجتمعاتنا العربية، وأنا الباب اللى يجيلي منه الريح مش بقفله ولا بخاف».

وأقر «حبيب» أنه مر بمرحلة اكتئاب شديدة منعته عن الكتابة السنوات الماضية، ولا يعلم هل مازال مكتئبًا أم خرج منها.

وتابع السينارسيست: «أنا من يوم وفاة والدتي من خمس سنين، وفي حاجة فى نفسيتي باظت مش راضية ترجع سليمة تانى».

واختتم «حبيب» أنه أثناء تواجده فى دبى توجه إلى طبيبة وخضع لجلسة "تنويم مغناطيسى"، والفكرة منها هو أن توقظ اللا وعي وتخمد الوعي، لدرجة أننى تذكرت أشياء قد مرت ولم أكن أتخيل أن أتذكرها.

يذكر أن السيناريست تامر حبيب قدم الكثير من الأعمال الفنية أبرزها "سهر الليالى"،"تيمور وشفيقة"، "واحد صحيح"، "حب البنات".