مسلسل جميلة ملخص حلقة 25 بطولة ريهام حجاج

عرض مساء اليوم الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الخامسة والعشرون العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث عندما تسأل شيري هشام عن الشخص الذي تحدث معه عن خطتهم للتخلص من زياد، ويحاول المراوغة، يواجه هشام نرمين بتحذيرها لزياد وتؤكد له انها لن تسمح ان يصاب والد ابنها باي شيء، يشير لها هشام ان شيري لو عرفت ستغضب، تخبره نرمين بخطه أخرى وتطلب منه ان يطمئن، يهدد شريف شهيرة بما عرفه من رجب ويساومها، تبكي أيه بسبب حرمانها من ابنتها وحبها لشريف، وتؤكد لها جميلة ان كل الأمور ستكون على ما يرام وتلومها على حبها ومبرراتها لشريف.

تظن موظفات المدرسة ان كلام الرجل الغريب صحيح، تقابل مي أكرم وتحاول إقناعه انها ضحية وتحبه ولا تستطيع العيش بدونه وتطلب منه ان تكون علاقتهم في السر وعدم اخبار أحد ويقابلها أكرم بالصمت، تخبري شيري نرمين بطلاق أيه اخت جميلة وتشعر نرمين بالسعادة وتتمنى نفس الامر لجميلة، تقرر نرمين ارسال يونس لبيت والدة لكي ينقل لها اخبارهم.

ترسل شهيرة رسالة لشريف تخبره انها توافق على كل طلباته، يطلب منها شريف ان يقابلها في المكتب، تزور جميلة شريف في مكتب والدها وتقوم بطرده، ويؤكد لها ان كل الأموال التي اخذها من حقه، ويهددها بما يعرفه ويطلب منها ان تسأل والدتها، يجد شريف امامه ضابط شرطه ويغادر شريف في هدوء ويطلب باقي متعلقاته وتخبره جميلة انها سترسلها له مع البواب، تسأل جميلة الضابط عن رجب ويخبرها انه يشك في امر ما اخبرته به احدى الطالبات.

يثور شريف على شهيرة ويطلب منها 30 مليون جنية ثمن سكوته، تذهب نرمين لزياد زياد في العيادة ومعها يونس وتتشاجر معه بسبب استأذنه من جميلة لبيات يونس في منزلهم، يوافق يونس ويبدوا عليه شي ما، ترحب جميلة بيونس بشكل جيد، يخبر أكرم أمير بعودته لمي مره أخرى ويطلب منه ان يحضر له مأذون لكي يتزوج مي سراً.

تقدم جميلة ليونس ساعة هديه تخبره بعدد السعرات الحرارية التي يفقدها، يخبر يونس جميلة ان والدته متزوجه من هشام وتشاهد جميلة الفيديو الذي قام بتصويرة لهم.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن و منهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.