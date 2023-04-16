مركز الفلك الدولي: رؤية هلال العيد يوم الخميس غير ممكنة

قال مركز الفلك الدولي، إن رؤية هلال عيد الفطر يوم الخميس المقبل غير ممكنة بالعين المجردة والتلسكوب من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي.

وأوضح المركز في تقرير له، اليوم الأحد، أن "رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداء من ليبيا".

كما أشار إلى أن "الرؤية بالتلسكوب تبقى صعبة جدًا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق، وراصد محترف، وظروف جوية استثنائية"، مشددًا على أن "اجتماع هذه العوامل قليل الحدوث".

وتوقع المركز في هذا الصدد ألا يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر، ومن ثم يكون عيد الفطر يوم السبت المقبل 22 أبريل.

والخميس الماضي، كشف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الجمعة 21 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر في الدول العربية، حيث سيولد هلال شهر شوال في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان الموافق 20 أبريل.

وبحسب المعهد سيبقى الهلال الجديد في سماء مدينة مكة المكرمة بالسعودية لمدة 23 دقيقة، وفي العاصمة المصرية القاهرة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

ويعتمد عدد من دول العالم الإسلامي، أبرزها تركيا والمسلمون في الدول الغربية، على الحسابات الفلكية في تحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الإسلامية، وسيكون عيد الفطر لديهم يوم الجمعة المقبل.