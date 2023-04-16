عاجل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك

يعقد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مؤتمرا صحفيا على خلفية الاشتباكات الواقعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقادة الجيش، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو وقادة قوات "الدعم السريع"، إلى "وقف الرصاص فورًا وتحكيم صوت العقل".

وقال حمدوك في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بوقت سابق، إنه يجب تحكيم صوت العقل، لأن الخسارة ستكون من نصيب الجميع، وإنه "لا يوجد منتصر على جثث شعبه".

كما حث حمدوك السودانيين على زيادة تماسكهم، داعيًا إلى أن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هو السائد، وألا يتم السماح لصوت إذكاء الحرب بالسيطرة.

ودعا رئيس الوزراء السوداني السابق، المجتمعين الإقليمي والدولي، إلى القيام بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المتقاتلة، لأن الحرب في السودان تعني حربًا في الإقليم، لافتًا إلى أن الحل السلمي لا يزال ممكنًا.

وكان الجيش السوداني قد أعلن بعد ظهر السبت، أن الطيران الحربي نفذ ضربات جوية على معسكرين لقوات الدعم السريع في الخرطوم، فيما تستمر الاشتباكات بين الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات ببدء القتال.