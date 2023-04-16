أكثر من 7 آلاف متطوع بالمسجد الحرام يقدمون أعمالا وخدمات تطوعية وإنسانية

تُشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية على تنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام لأكثر من 7000 متطوع يعملون وفق خطط ميدانية تضمن تقديم أرقى الخدمات للزائرين والمعتمرين خلال موسم شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن رئيس برنامج "شباب مكة بخدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام صالح النجدي قوله، إن البرنامج يقدم بالشراكة مع الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدة برامج متنوعة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام تتمثل في دفع العربات اليدوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأصحاب الحاجة مجانًا طوال العام وعلى مدار (24) ساعة، وتنظيم مصليات الرجال والنساء داخل وخارج المسجد الحرام وتنظيم الممرات والمشايات في الدور الأرضي والدور الأول خلال العشر الأواخر من رمضان.

كما يقوم برنامج شباب مكة كذلك بجولات ميدانية لتوعية الزائرين والمعتمرين بأهمية عدم الجلوس في الممرات والمداخل وتوجيههم إلى المصليات المخصصة إضافة إلى إرشاد التائهين إلى الأبواب والمداخل والمخارج بالمسجد الحرام وساحاته والتوجه إلى صحن المطاف أو المسعى ومساعدة التائهين الأطفال أو البالغين إلى مكاتب إرشاد التائهين الموزعة في جنبات الحرم المكي الشريف.

من جانبه، أكد المشرف الميداني على فريق سواعد الصحة بالمسجد الحرام عمر يونس أن مشروع "سواعد الصحة" منصة محفزة لمنسوبي القطاع الصحي للقيام بأعمال تطوعية منظمة ومؤثرة تعكس حبهم للخير واستشعارهم للمسؤولية تجاه مجتمعهم خلال شهر رمضان المبارك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أنه يتم العمل بالتكامل مع المراكز الصحية بالمسجد الحرام خلال الشهر الفضيل على تقديم خدمات الرعاية الصحية ومباشرة مختلف الحالات الصحية في المسجد الحرام وساحاته وتقييمها عبر نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مواقعهم المجهزة بفرقتين رجالية بباب الملك فهد امتدادًا إلى باب العمرة، وفرقة نسائية عند باب الفتح.