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الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 16 أبريل 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 16 أبريل 2023  دون أي تغيير منذ أمس السبت، بعد أن تراجع 5 جنيهات.
وسجل سعر عيار 21 نحو 2260 جنيه للبيع و 2270 جنيه للشراء.
وصل سعر عيار 24 حوالي 2538 جنيه للبيع و 2594 جنيه للشراء.
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1937 جنيه للبيع و 1946 حنيه للشراء.
وسجل سعر عيار 14 نحو 1507 جنيه للبيع و 1513 جنيه للشراء.
وصل سعر الجنيه الذهب حوالي 18.08 ألف جنيه للبيع و 18,16 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر أوقية الذهب حوال 80.33 ألف جنيه للبيع و 80.7 ألف جنيه للشراء.
ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.582 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

 

سعر عيار 24 سعر عيا 21 سعر عيار 14 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب - 1030 وحدة سكنية