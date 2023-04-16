أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 16 أبريل 2023

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 16 أبريل 2023 دون أي تغيير منذ أمس السبت، بعد أن تراجع 5 جنيهات.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2260 جنيه للبيع و 2270 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 حوالي 2538 جنيه للبيع و 2594 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1937 جنيه للبيع و 1946 حنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 14 نحو 1507 جنيه للبيع و 1513 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب حوالي 18.08 ألف جنيه للبيع و 18,16 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب حوال 80.33 ألف جنيه للبيع و 80.7 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.582 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.