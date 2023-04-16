باحث سياسي سوداني: لابد من ضغط دولي لنزع سلاح جميع الميليشيات

أكد الكاتب والباحث السياسي السوداني، صديق يوسف، أن التدخل الدولي في السودان هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع العسكري بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقال يوسف، خلال مداخلة هاتفية أجراها اليوم الأحد، من الخرطوم، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الضغط الدولي لابد أن يكون في اتجاه نزع سلاح جميع الميليشيات، وأن يبقى السلاح في يد القوات المسلحة السودانية فقط، مشيرا إلى أن السلاح لابد أن يكون بيد القوات النظامية المعترف بها دوليا فقط.

وتابع الباحث السياسي السوداني، أن ما يحدث الآن من اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع يستدعي النظر في جميع الاتفاقات السابقة، لأن الاتفاق الإطاري السابق يعترف بوجود ميليشيا الدعم السريع وأكثر من 12 فصيل مسلح آخر، وأن هناك أكثر من قوات مسلحة وجيش للسودان.

وشدد على ضرورة نزع السلاح من جميع الميليشيات وحلها، منوها بأن هذا يتطلب إرادة سياسية داخلية وضغوطا من المجتمع الدولي.