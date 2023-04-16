خالد جلال: "هل هلالك" نافذة ثقافية وفنية للأسرة المصرية

أعرب المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، عن سعادته بنجاح برنامج "هل هلالك" للسنة السابعة، الذى أقيم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان مجانا للجمهور، بساحة مركز الهناجر للفنون.

ووجه جلال، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لدعمها ورعايتها للبرنامج، والشكر أيضا للجهات المشاركة، ولكل العاملين بالقطاع، لما قدموه من جهد طوال فترة البرنامج وإنطلاقه بصورة تليق باسم ومكانة وزارة الثقافة.

وقال جلال: إن برنامج "هل هلالك"، نافذة ثقافية وفنية متاحة لكل الأسرة المصرية، فلمدة ١٥ ليلة عرض شهدت ساحة الهناجر إقبالا جماهيريا كبيرا، على أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة"، كما زاد الإقبال بشكل ملحوظ على الورش الفنية فى ركن الطفل للفنانة سها كحيل.

وأضاف أن قطاع شئون الإنتاج الثقافي يحرص كل عام على الاحتفال بنصر العاشر من رمضان، وبحضور وزيرة الثقافة يكرم كوكبة من أبطال النصر العظيم من القوات المسلحة، وأيضا عدد من الفنانين والمبدعين الذين قدموا أعمالا فنية مميزة شقت طريقها بنجاح إلى وجدان الشعب المصري.

وأشار جلال إلى الفرق الفنية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مثل فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومى والفرقة القومية للموسيقى الشعبية وفرقة أنغام الشباب، حيث جذبت أنظار جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، لحب الجمهور لمثل هذه الفنون التى تحمل وتحافظ على الهوية المصرية والتراث الشعبى الأصيل.

وأوضح جلال أن تنوع فقرات برنامج هل هلالك بنسخته السابعة، ساهم فى جذب الجمهور بمختلف الفئات والأعمار، وأضفى المزيد من البهجة والسعادة فى نفوس رواد البرنامج، حيث قدمت أمسية شعرية غنائية من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، إلى جانب مشاركة كوكبة من المطربات والمطربين المتميزين في إحياء ليالي برنامج هل هلالك، والتغنى بأغانى زمن الفن الجميل، والتراث والمواويل الشعبية والسيرة الهلالية، مضيفا “اهتماما بأبناءنا من ذوي الهمم، ودعمهم ومساندتهم لدمجهم فى المجتمع، شاركت مؤسسة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة علا عبيد، فى تقديم مجموعة من أشهر الأغانى عن رمضان حازت إعجاب الجمهور”.