غدًا.. الجمباز يعلن تفاصيل استضافة كأس العالم ومفاجأة حفل الافتتاح

يعقد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين مؤتمرًا صحفيا غدا الإثنين فى التاسعة مساء بفندق سونستا للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر كأس العالم القاهرة 2023 خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل المقبل

ويعلن رئيس اتحاد الجمباز خلال المؤتمر الصحفي عن مفاجاة حفل افتتاح البطولة التي تقام 27 إبريل علي مجمع صالات إستاد القاهرة الدولي

يشهد فاعليات الموتمر لدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية

ويقام علي هامش المؤتمر تكريم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية فى جميع الفروع وعقب ذلك يقام حفل سحور للسادة الحضور

وأكدت 40 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وذلك بعد التسجيل في الموعد المحدد للمشاركة فى البطولة.

سجل في منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

يشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.