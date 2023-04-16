ساكا وجيسوس يقودان هجوم أرسنال أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب لندن الأوليمبي، ويقود هجوم الجانرز بوكايو ساكا وجابريل جيسوس وجابريل مارتينيلي.

ويبدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - روب هولدينج - جابرييل ماجاليس - كيران تيرني

خط الوسط: مارتن اوديجارد - توماس بارتي - جرانيت تشاكا

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابريل جيسوس - جابريل مارتينيلي

ويسعى أرسنال للفوز في المباراة للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي حيث يملك 73 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي، فما يخطط ويستهام لاقتناص الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط حيث يأتي في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

