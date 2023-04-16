نجحت قوات الإنقاذ البرى بالقاهرة في انتشال 3 عمال أحياء من حفرة الصرف المنهارة بمنطقة حلوان وتم نقل أحدهم للمستشفى في حالة حرجة.

ويكافح رجال الإنقاذ لانتشال الـ4 عمال المحاصرين بالأسفل.

وانهارت حفرة صرف صحى على 7 عمال بمنطقة العزبة القلبية بحلوان وهرعت أجهزة الأمن لمكان الأمن لمكان الحادث.

بلاغ بانهيار حفرة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار حفرة علي عدد من العمال. وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهار الحفر عليهم علي عمق كبير تحت الارض ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.