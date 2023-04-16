مندوب مصر بالجامعة العربية: الحفاظ على أمن وسلامة مصالحنا بالسودان أمر محوري

أكد مندوب مصر بالجامعة العربية، السفير محمد مصطفى عرفي، على محورية الحفاظ على أمن وسلامة كل المصالح المصرية بالسودان.

وأوضح في كلمته بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع في السودان، والتي بثتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن مصر تظل بجميع أجهزتها على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم وقنصلياتها، لمتابعة أحوال الجالية المصرية والبعثات التعليمية المختلفة، لا سيما الطلبة والدارسين، مشددًا على مسؤولية السودان وأجهزته المعنية في ضمان أمن وسلامة كل المصالح المصرية ذات الصلة.

وأشار مندوب مصر بالجامعة العربية، إلى أن السودان شهد خلال السنوات الأخيرة، تطورات مهمة على طريق تحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي، تبلورت في الأساس من خلال التوقيع على الإعلان الدستوري الذي وضع أساسًا لشراكة قوية بين مكونات السلطة السودانية ومهد الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية أسهمت في رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب وإعادة دمج اقتصاد السودان في الاقتصاد العالمي واستئناف التعاون بشكل كامل مع المؤسسات المالية الدولية لتخفيف أعباء الديون المتراكمة، بهدف إتاحة الفرصة لشعب السودان لتحقيق الاستفادة المثلى من موارده الطبيعية وثرواته غير المستغلة.