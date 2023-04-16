رئيس "خارجية النواب" يبحث مع سفير إندونيسيا سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

التقى النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، بالسفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له من السفارة لبحث مجموعة كبيرة من القضايا علي رأسها تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وإنشاء جمعية صداقة برلمانية بين المجلسين.

ودار اللقاء حول تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لأندونيسيا.

ودعا النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير الإندونيسي، توسيع وزيادة الاستثمارات الأندونيسية في مصر وخاصة في منطقه قناة السويس.

وأشاد السفير الأندونيسي بما يلقاه الطلبة الأندونيسيون من معاملة طيبة في الجامعات المصرية خاصة الأزهر الشريف، وأيضًا تطرق اللقاء حول تشجيع السياحة الأندونيسية إلى مصر.

يأتي اللقاء في ضوء توجه لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري لتكثيف التعاون مع برلمانات الدول التي لها نفس الرؤى حول القضايا الدولية الراهنة.