عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد ، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حلويات رمضان.. متعة خاصة للصائمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

المخابز ومحلات الحلويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد زحاما شديدا خلال نهار شهر رمضان، حيث يحرص البعض على شراء الحلويات بكل أنواعها والاستمتاع بها بعد الإفطار.

تعرض المحلات أنواعا مختلفة من الحلويات الشهيرة مثل القطائف والكنافة والزلابية وغيرها من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، وفي الجزائر يسافر البعض من مدن مختلفة لمجرد شراء الزلابية من مدينة بوفاريك، وهي الزلابية المصنوعة من وصفة قديمة تناقلتها الأجيال.

وفي تونس، تعتبر عائلة عبيد واحدة من أقدم العائلات الشهيرة بصنع هذه الحلويات التقليدية في شهر رمضان الكريم، وفي لبنان يعتبر الجلاش من بين الحلويات الشعبية في شهر رمضان، وهي معجنات مقلية بالكريمة مغموسة في شراب سكري.

