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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق دسوق كفر الشيخ

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ
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أصيب  8 أشخاص  في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق الجديد، عدة مرات أثناء سيره، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول 8 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة، جميعهم مقيمين بمركز فوه، لانقلاب سيارة ميكروباص، لعدة مرات على طريق كفر الشيخ دسوق، الدولي الجديد، والذي لم يجر العمل به بشكل رسمي، وجرى غلقه في الفترة الماضية عدة مرات بسبب تكرار الحوادث والأعمال الإنشائية التي تجري بالطريق، من قبل أجهزة الحكم المحلي وإدارة المرور.

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