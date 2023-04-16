محافظ الشرقية ناعيا نقيبة الممرضين: "كانت مثالا يحتذى به في العمل"

نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد وفاة بدرية عبد الصبور مديرة إدارة التمريض بمديرة الشؤون الصحية ونقيبة الممرضين بالشرقية والتي وافتها المنية إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة ألمت بها.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحلة الكريمة وللعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأضاف المحافظ أن الراحلة الكريمة كانت مثالاً يحتذى به في العمل واتسمت بحسن الخلق والإجتهاد في العمل وساهمت بقدر جهدها في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئات التمريض داخل نقابتهم.