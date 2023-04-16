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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية ناعيا نقيبة الممرضين: "كانت مثالا يحتذى به في العمل"

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد وفاة بدرية عبد الصبور مديرة إدارة التمريض بمديرة الشؤون الصحية ونقيبة الممرضين بالشرقية والتي وافتها المنية إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة ألمت بها.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحلة الكريمة وللعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأضاف المحافظ أن الراحلة الكريمة كانت مثالاً يحتذى به في العمل واتسمت بحسن الخلق والإجتهاد في العمل وساهمت بقدر جهدها في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئات التمريض داخل نقابتهم.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم الاحد وافتها المنية وعكة صحية