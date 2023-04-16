تعليم الوادى الجديد يختتم تصفيات تحدى القراءة العربى

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، ان اليوم الأحد، ستختتم اعمال تصفيات قطاع تعليم المحافظة لمسابقة تحدى القراءة العربى فى عامها السابع .

ويأتي ذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

تعد المسابقة أكبر مشروع لتشجيع القراءة لدى الطالب في العالم العربي وتهدف إلى غرس حب القراءة فى نفوس الطلاب واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم والعمل على صقلها وتنميتها.



وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجدي، انه جرت التصفيات على مستوى المدارس والإدارات التعليمية وتختتم اليوم على مستوى المديرية من خلال لجنة مشكلة لإختيار الأفضل للمشاركة بتصفيات الجمهورية.