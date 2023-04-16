استعادت القوات المسلحة الصومالية، السيطرة على مناطق (أديجو) و(طيطيكا) و(تبرو) و(ولاك)، و(أربسلي) التي تبعد 45 كم شمال مدينة (بيدوا) حاضرة إقليم (باي).
وتمكن الجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد - من تصفية 19 عنصرا إرهابيا في مناطق متفرقة بولايتي (جوبالاند) و(جنوب الغرب).
وتبذل القوات المسلحة الصومالية جهودا مكثقة لمكافحة الإرهاب، الذي يسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.
بوابة العرب
الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة "باي"
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استعادت القوات المسلحة الصومالية، السيطرة على مناطق (أديجو) و(طيطيكا) و(تبرو) و(ولاك)، و(أربسلي) التي تبعد 45 كم شمال مدينة (بيدوا) حاضرة إقليم (باي).
استعادت القوات المسلحة الصومالية، السيطرة على مناطق (أديجو) و(طيطيكا) و(تبرو) و(ولاك)، و(أربسلي) التي تبعد 45 كم شمال مدينة (بيدوا) حاضرة إقليم (باي).