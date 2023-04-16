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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة "باي"

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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 استعادت القوات المسلحة الصومالية، السيطرة على مناطق (أديجو) و(طيطيكا) و(تبرو) و(ولاك)، و(أربسلي) التي تبعد 45 كم شمال مدينة (بيدوا) حاضرة إقليم (باي). 
وتمكن الجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد - من تصفية 19 عنصرا إرهابيا في مناطق متفرقة بولايتي (جوبالاند) و(جنوب الغرب).
وتبذل القوات المسلحة الصومالية جهودا مكثقة لمكافحة الإرهاب، الذي يسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.

ة الصومال الجيش الصومالى