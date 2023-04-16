الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة "باي"

الأحد 16/أبريل/2023 - 10:17 ص

استعادت القوات المسلحة الصومالية، السيطرة على مناطق (أديجو) و(طيطيكا) و(تبرو) و(ولاك)، و(أربسلي) التي تبعد 45 كم شمال مدينة (بيدوا) حاضرة إقليم (باي).

وتمكن الجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد - من تصفية 19 عنصرا إرهابيا في مناطق متفرقة بولايتي (جوبالاند) و(جنوب الغرب).

وتبذل القوات المسلحة الصومالية جهودا مكثقة لمكافحة الإرهاب، الذي يسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.