المخرج أشرف فايق يطمئن الجمهور على الفنان محيي إسماعيل.. ماذا قال؟

طمئن المخرج أشرف فايق الجمهور على صحة الفنان محيي إسماعيل، بعد تعرض الأخير لأزمة صحية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية، ونقل على أثرها إلى المستشفي لتلقي العلاج.

وكتب المخرج أشرف فايق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور ليطمئن الجمهور على الفنان محيي إسماعيل.

منشور المخرج اشرف فايق

وجاء منشور المخرج أشرف فايق: "عمي محي إسماعيل بخير، والحمد لله، وشكرا لكل من حضر، أو إتصل أو حتي حاول الإتصال للإطمئنان، وسوف نخرج من المستشفي غدا،بعد عمل بعض الفحوصات والأشعات".

اشتهر الفنان محيي إسماعيل بتقديم الأدوار الفنية المركبة، والشخصيات السيكو دراما، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً خلال مشواره الفني.

يشار إلى أن الفنان محيي إسماعيل قدم مسيرة فنية هامة من الأعمال التي شارك بها، ونال العديد من الجوائز، وأبرز تلك الأعمال فيلم "الاخوة الأعداء، وانتهي الحب، الشياطين، بئر الحرمان، المعركة الملعونة".