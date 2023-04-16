باحثون: أجهزة السمع قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف

الأحد 16/أبريل/2023 - 06:16 ص

توصلت دراسة إلى أن ارتداء سماعة أذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

وفي دراسة نشرت في لانسيت، نظر الباحثون في البيانات الصحية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من مستويات متفاوتة من فقدان السمع، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين لم يستخدموا المعينات السمعية معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 42٪ في غضون 12 عاما مقارنة بأولئك الذين استخدموا الجهاز.

وقال معد الدراسة الرئيسي، البروفيسور دونغشان تشو، من جامعة شاندونغ: "توفر دراستنا أفضل دليل حتى الآن يشير إلى أن السماعات يمكن أن تكون علاجا طفيف التوغل وفعالا من حيث التكلفة للتخفيف من التأثير المحتمل لفقدان السمع على الخرف".

وقال معد الدراسة الرئيسي، البروفيسور دونغشان تشو، من جامعة شاندونغ: "توفر دراستنا أفضل دليل حتى الآن يشير إلى أن السماعات يمكن أن تكون علاجا طفيف التوغل وفعال من حيث التكلفة للتخفيف من التأثير المحتمل لفقدان السمع على الخرف".

ويُعتقد أن ارتداء المعينات السمعية يمكن أن يخفف بعض الآثار الضارة لفقدان السمع على الوظيفة الإدراكية. ويُعتقد أن فقدان السمع يتسبب في تقلص الدماغ بشكل أسرع.

لكن الفريق الدولي من الباحثين من الصين وأستراليا واليابان وتكساس وباكستان والمملكة المتحدة قالوا إن الفائدة الحقيقية لارتداء السمع للحماية من الخرف لا تزال غير واضحة.

وطرحوا احتمالية أن ارتداء المعينات السمعية قد يؤخر التدهور المعرفي عن طريق منع الدماغ من العمل لوقت إضافي في مناطق أخرى لإصدار أصوات مشوشة قادمة.