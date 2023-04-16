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الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الفيوم والمحافظ يهنئون الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

جانب من تقديم التهنئة
جانب من تقديم التهنئة
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قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، بتقديم التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

بحضور نائب محافظ الفيوم، ومدير أمن الفيوم، ومعاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، بمحافظة الفيوم وذلك أمس السبت. 

وشملت الزيارة المرور على عدد من الكنائس بالفيوم، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما تم تقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا إبرآم مطران الفيوم بكنيسة ماري جرجس بالفيوم.

تهنئة الأخوة الأقباط محافظة الفيوم رئيس جامعة الفيوم عيد القيامه المجيد الدكتور احمد الانصاري الدكتور ياسر مجدي حتاتة كنيسة ماري جرجس