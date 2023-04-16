إسلام عفيفي: الحوار الوطني يسعى لإحداث التوازن بين المصالح الوطنية بعيدا عن المزايدات

الأحد 16/أبريل/2023 - 12:20 ص

أشاد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بإذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه يثق فيمن يديرون جلسات الحوار الوطني.

وأشار إسلام عفيفي، خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز"، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم كافة الأطياف السياسية، ورغم ذلك هناك حرص من كافة الأطراف على إنجاح الحوار الوطني.

وتابع إسلام عفيفي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان حريصا على الاستماع لمطالب منظمات المجتمع المدني، وهناك حرص على إحداث التوازن بين المصالح الوطنية والمطالب المشروع لكافة الأطياف بعيدا عن المزايدات.