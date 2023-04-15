نهاية مأساوية لأحمد غزي في ضرب نار

شهدت الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل ضرب نار نهاية مأساوية لشخصية طارق التي يؤديها النجم الشاب أحمد غزي بعد تعرضه للقتل، في مشهد أصاب المشاهدين بالحزن وهو ما ظهر في ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الكثير توقع تلك النهاية خاصة مع ظهور علامات عديدة خلال أحداث مسلسل الدراما الرمضانية.

- شجارات مستمرة

أولى العلامات هو الشجارات المستمرة التي دخل فيها طارق سواء مع أشخاص خطرين في شارع وأنقذه وقتها جابر الكومندا (أحمد العوضي)، أو شجاراته المستمرة مع أخته مهرة بسبب محاولاتها تقويمه ورفضه للخضوع لها لأنها تعامله كطفل وليس رجل.

- إهمال أخته له

رغم حب مهرة (ياسمين عبد العزيز) له فإن تركيزها على ابنها والأعمال التجارية مع زوجها جعلها تهمل اخواتها، ما جعله ينطلق في طريق الضياع.

- علاقة عاطفية مشبوهة

من العلامات التي تنبأت بدخول طارق في طريق الموت، هو علاقته العاطفية بالفتاة روبي مدمنة المخدرات والتي جذبته لطريق التعاطي، ونتج عن تلك العلاقة حملها.

- إدمان المخدرات

إدمانه للمخدرات، وهروبه من محاولات أخته لإنقاذه من إدمان المخدرات ومن تاجر المخدرات الذي احتجزته نتيجة ديون تعاطيه للمخدرات.

- العمل كموزع مخدرات

كانت العلامة الأخيرة والمؤكدة على نهايته غزي المأساوية هي لجوئه لتاجر المخدرات الذي هدد حياته من قبل أنقذته أخته مهرة منه، وطلبه أن يعمل لديه في توزيع المخدرات على المدمنين.