ريال مدريد ينتصر على قادش بثنائية في الدوري الإسباني

انتصر فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، على مضيفه قادش بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رامون دي كارنازا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023.

ونجح الريال في الفوز على نظيره قادش خلال 5 دقائق، حيث سجل ناتشو فيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 72، وأحرز ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 76، ليحقق الملكي 3 نقاط جديدة في الليجا.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي، فضل إراحة بعض لاعبيه في لقاء اليوم، مثل، توني كروس وفينيسيوس جونيور، قبل موقعة الحسم أمام تشيلسي الإنجليزي، في مباراة العودة بدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقلص اللوس بلانكوس، فارق النقاط مع غريمه التقليدي برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى 10 نقاط، قبل خوض الثاني مواجهة أمام خيتافي غدًا الأحد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.