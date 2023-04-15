إقبال كبير على قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد..صور

شهدت كنيسة القديس العظيم الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، إقبال من الأخوة الأقباط من كافة المراحل العمرية لأداء قداس عيد القيامة المجيد.

أدي القداس كهنة الكنيسة: القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، بمشاركة شمامسة الكنيسة والعشرات من شعب الكنيسة من الأخوة الأقباط، الذين تواجدوا من قبل بدء القداس وحرصوا على المشاركة في القداس حتى إنتهائه .

تضمن قداس عيد القيامة مجموعة من الطقوس الدينية، والألحان الخاصة بتلك المناسبة الدينية، وتخلل القداس تقديم تمثيلية القيامة"، ومن بعدها جرى إضاءة الكنيسة بالكامل دلالة على بداية عيد القيامة المجيد.

وظهر صغار الشمامسة بالزي الأبيض الخاص بهم خلال القداس، وإرتسمت الإبتسامة على وجوههم في أجواء من الفرحة، وبمجرد إنتهاء قداس عيد القيامة حرص الأخوة المسيحيون على إلتقاط الصور التذكارية معا، ثم توجهوا جميعا بعد ذلك إلى منازلهم أو إلى الكافيهات والمطاعم المنتشرة ببورسعيد لتناول الطعام أو وجبة الإفطار، كونهم كانوا صائمين الصوم الكبير منذ 55 يوم وطوال تلك الفترة كانوا ممتنعين عن اللحوم ومنتجاتها ومشتقاتها من الألبان بجانب الأسماك.

كانت قد شهدت الشوارع المحيطة بالكنائس بمحافظة بورسعيد تواجد أمني مكثف على مدار اليوم بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

1681587952113_copy_1024x768

1681587952089_copy_1024x768

1681587951960_copy_1024x768

1681587951933_copy_1024x768

1681587951883_copy_1024x768

1681587951769_copy_1024x768

1681587951908_copy_1024x768

1681587951700_copy_1024x768

1681587951791_copy_1024x768

1681587951618_copy_1024x768