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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الإماراتي يبحث مع نظيره البرازيلي سبل تعزيز التعاون الثنائي

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم/ السبت/ مع نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وتطرق الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن، إلى جانب ضرورة تكثيف العمل الجماعي الدولي والتضامن لمواجهة خطر التغير المناخي.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في العالم خاصة في ظل عضوية البلدين الحالية في مجلس الأمن الدولي.

وأشار الرئيس الإماراتي إلى أن البرازيل كانت الدولة المضيفة لــ"قمة الأرض" التي عقدت خلال عام 1992، وتعد أهم محطة في تاريخ التعامل الدولي مع قضية التغير المناخي وعلاقته بالتنمية المستدامة، قائلا "إنه في هذا الإطار نتطلع إلى مشاركة إيجابية للبرازيل في مؤتمر الأطراف"كوب 28".

ومن جانبه، أكد الرئيس البرازيلي أن دولة الإمارات وبلاده عنصران فاعلان في منطقتيهما وتؤمنان بأهمية الحوار والتوافق في الوصول إلى الحلول لمختلف القضايا.

الرئيس الإماراتي البرازيلى التعاون الثنائي