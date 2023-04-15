إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركزي العدوة وبنى مزار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم السبت جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة ٦ حالات تعد بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني علي أملاك الدولة بعزبة ابو عقيلة التابعة لقرية زاوية برمشا عباره شد خشبيه وشدة حديدية علي منزل وإزالة حالة كاملة أساسات من المهد وايضا حالات مماثلة وتمت الازالة بمعدات الوحدة المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، 5 حالات تعد بالبناء بقرية ابشاق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



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