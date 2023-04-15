الجامعة العربية تدعو إلي الوقف الفوري للقتال فى السودان

شجبت الجامعة العربية في بيان اللجوء إلى السلاح في السودان ودعت لوقف فوري للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن عميق القلق والانزعاج تجاه العمليات القتالية الدائرة حاليا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى.

كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والقتال بين الأخوة بهذا الشكل في نهار شهر رمضان الكريم.

وأكد أبوالغيط مسئولية الأطراف المتنازعة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم الدولة، وأهمية وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري.

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.