الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان أمام مونزا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مونزا، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويستضيف إنتر ميلان، نظيره مونزا، اليوم السبت، بملعبه جوزيبي مياتزا، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو هجوم الإنتر أمام مونزا، رفقة الأرجنيتني خواكين كوريا، على أن يتواجد مواطنه لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء بجانب إيدين دجيكو.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، خلف جاره ميلان رابع الترتيب بـ53 نقطة، فيما يأتي مونزا في المركز الثالث عشر وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالآتي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دومفريس - دي فري - باستوني

خط الوسط: دارميان - باريلا - أسلاني - هنريك مختياريان - جوسينس

وفي الهجوم: لوكاكو - كوريا.