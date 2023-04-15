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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد حاتم ضاحكًا: مش همثل كوميدي تاني

أحمد حاتم
أحمد حاتم
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وجه رامز جلال مقدم برنامج رامز نيفر إند سؤالاً إلى ضيف برنامجه اليوم، الفنان أحمد حاتم، قائلاً: "انت بتمثل كوميدي ليه .. إحنا مش مالين عينك يعني .. محمد هنيدي يمثل ايه بعد كده .. يعني هنيدي يفتح لبان يعني .. وانا ابيع سبح".

ليرد عليه الآخر ضاحكًا: "خلاص مش همثل كوميدي تاني .. آخر مرة خلاص ومش هعمل كده تاني".

وكان رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند قد استضاف عدد كبير من الفنانين ولاعبي الكورة المصرية خلال الحلقات الماضية ومنهم محمد رمضان ومحمد فواد واحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ، ومحمد فراج وبسنت شوقي، وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين امين، نهال عنبر، أحمد عبد القادر، واستطاع أن ينافس طيلة شهر رمضان الكريم الذي الذي ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vil .

أحمد عبد القادر احمد حاتم الفنان أحمد حاتم إمام عاشور برنامج رامز نيفر إند