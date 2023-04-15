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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تشاد تعلن إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر

علم تشاد
علم تشاد
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أعلنت الحكومة التشادية، اليوم السبت، إغلاق حدودها مع السودان علي خلفية اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع السودانية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقالت الحكومة التشادية في بيان لها: "تناشد تدعو المجتمع الإقليمي والدولي وكذلك كافة الدول الصديقة منح الأولوية لعودة السلام".

وتابعت أنها ستغلق حدودها مع السودان التي يبلغ طولها 1403 كيلومترا حتى إشعار آخر.

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

الحكومة التشادية السودان ستغلق حدودها مع السودان