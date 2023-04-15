تشاد تعلن إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر

أعلنت الحكومة التشادية، اليوم السبت، إغلاق حدودها مع السودان علي خلفية اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع السودانية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقالت الحكومة التشادية في بيان لها: "تناشد تدعو المجتمع الإقليمي والدولي وكذلك كافة الدول الصديقة منح الأولوية لعودة السلام".

وتابعت أنها ستغلق حدودها مع السودان التي يبلغ طولها 1403 كيلومترا حتى إشعار آخر.

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.