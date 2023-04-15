الصراع السوداني.. البرهان: إذا استمر القتال سنستدعي قواتنا من مناطق مختلفة للخرطوم

أعلن رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، أن قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقرات الجيش السوداني، مشددا على أنه في حال استمر القتال سيتم إدخال قوات الجيش للخرطوم من مناطق مختلفة.

وأضاف، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم": "ما يحدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة، لا أحد يفضل الحرب ولكن ما حدث يجب أن يكون عظة وعبرة للناس".

ولفت البرهان إلي إن الجيش السوداني ما زال يحتكم إلى صوت العقل، وطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها.

وأشار إلي وجود احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم يتم تحريكها حتى الآن، منوها أنه لم يستطع أحد دخول القيادة العامة وأن الأمور تحت السيطرة، وأن كل المرافق الاستراتيجية تحت السيطرة.

وقال البرهان أن قوات الدعم السريع تسللت للمطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقت بعض الطائرات ما دفع قوات الجيش للتعامل معها.