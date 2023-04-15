رأس البر بدمياط تتزين بالورود وحملات تموينية استعدادًا لاحتفالات شم النسيم

تابع موظفو الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ استعدادات الاحتفال بشم النسيم في محافظة دمياط، حيث تولى قسم الحدائق أعمال رفع كفاءة المساحات الخضراء بالمدينة وتعزيزها بالزهور ونباتات الزينة، وذلك في إطار اهتمام الوحدة برفع كفاءة المساحات الخضراء بجميع مناطق المدينة وفي إطار استعدادات الوحدة لاستقبال موسم شم النسيم وصيف ٢٠٢٣.

في سياق متصل، شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على ضرورة تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية استعدادا لاحتفالات أعياد شم النسيم واقتراب حلول عيد الفطر المبارك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية حملات تفتيشية على ٢٤٢ منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين وتبين أن ٩٣ دون ترخيص و١٨ أخرى بها خطر داهم علي الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير ٣٢٠ محضرا وسحب ١٠١ عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام ٧٥٠ كيلو أسماك وكبدة وحلويات تالفة، وإعدام ٢٦٢ لتر زيت طعام سبق استعماله ومياه غازية كما تم ضبط ٢٥٠ كيلو أرز أبيض منتهى الصلاحية وضبط عدد١٠ جرأكن زيت زيتون مجهول المصدر بإجمالي ٢٥٠لترا، وتم ضبط ٦ من الباعة المتجولين يقومون ببيع الكعك والبسكويت دون رخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بمحافظة دمياط وذلك تزامنا مع عيد شم النسيم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط، تم التأكد من جاهزية جميع المستشفيات وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ ولعنايات المركزة حيث تم التأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة والأمصال الخاصة بحالات التسمم المحتمل حدوثها كذلك توافر المستلزمات الطبية والتأكد من مخزون الأكسجين بالمستشفيات.