حقيقة تعرض طريق شرم الشيخ - دهب للتدمير الكلي

نفت الهيئة العامة للطرق والكباري ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طريق شرم الشيخ/ دهب للتدمير الكلي، نتيجة تعرضه للسيل بتاريخ 10/4/2023 موضحة الحقائق التالية :

1. يبلغ طول الطريق 80 كم وتعرض جزء منه بطول 30 كم (من كم 35 إلى كم 65) للسيل بتاريخ 10/4/2023 مما أدى إلى حدوث بعض الأضرار في أماكن متفرقة في هذه المسافة كالآتى (إضرار بطبقات الرصف - نحر جانبى بالطبانات - اطماءات على الطريق).

2. تم الدفع فوراً بفرق التعامل مع الكوارث من الهيئة العامة للطرق والكبارى

3. تم التنسيق مع اداراة المرور بشرم الشيخ لعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمناطق المتضررة بالطريق .

4. تم دفع عدد (34) معدة من المعدات الهندسية والمتمثلة فى (6 لودر- 7 جـريدر - 3 هراس -11 قـلاب - 3 كســاحة – 1 تـانـك ميــاه - 1 فنشر - 2 هراس اسفلت) كما تم إزالة كافة الاطماءات على جسم الطريق بمشاركة عدد 2 من المكانس الميكانيكية وذلك لمسافة (15 كم) .

5. تم البدء الفورى لأعمال الأتربة وطبقات الأساس تمهيداً للرصف للمناطق المتضررة من جسم الطريق بعد تصريف مياه السيل .

6 تم البدء فى أعمال الرصف لطبقات الأسفلت المتضررة جراء السيل اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15/04/2023 ومخطط إنهائها يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

7. الطريق تم ازدواجه عام (2005) ليصبح بعرض 2 حارة / اتجاه ومزود بعواكس فسفورية على نيوجيرسى وعيون قط وعلامات ارشادية فسفورية تحقق سلامة المرور وتخطيط اراضى .

8. تم عمل صيانة للطريق عام 2021 لمسافة 16 كم بتقنية FDR من جهة شرم الشيخ

9. تم الانتهاء من اعمال ملىء الشروخ وتدوير طبقات الرصف الاسفلتى لمسافات متفرقة من الطريق بتقنية FDR / CIR بتاريخ 15/10/2022 .

10. تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة قطاع من الطريق بطول 4,5 كم من وادى مدسوس حتى وادى الكيد شامل الأعمال الصناعية (إنشاء عدد 1 بربخ صندوقي بوادي الكيد + 1 بربخ صندوقي بوادي مدسوس) بإجمالي 55 فتحة لتصريف السيول وذلك بتاريخ 15/11/2022 وقد قامت البرابخ بالدور المنوط بها فى استقبال السيول دون أدنى ضرر على الطريق .

11. أما بخصوص المنطقة المتضررة من السيول فتم الدفع بلجنة من هيئة الطرق وعدد من أستاذة الجامعات لتحديد خطة العمل بها لحمايتها من أخطار السيول وتم إدراج مسافة 40 كم من الطريق والتى تشمل المسافة المتضررة من الطريق بخطة العام المالى القادم 2023/2024 كما انه مخطط استكمال ازدواج طريق دهب نويبع واتخاذ الإجراءات الخاصة بالحماية من السيول

12. الطريق مزود بنقاط مرور / أمنية لإحكام السيطرة المرورية والأمنية للطريق .

13. الطريق يوجد به خدمات متمثلة فى محطات خدمة / تموين سيارات شاملة استراحات وكافتيريا ودورات مياه ومساجد ومزود بنقاط إسعاف .

14.يبلغ إجمالي ماتم صرفه حتى الآن على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة التي تمت بعدد من قطاعات الطريق 203 مليون جنيه(130 مليون جنيه تكلفة تطوير ورفع كفاءة 4.5 كم من وادي الكيد حتى وادي مدسوس - 73 مليون جنيه تكلفة أعمال صيانة لقطاعات متفرقة من الطريق.

15. تؤكد الهيئة أن ما تناولته وسائل الإعلام من أن تكلفة تطوير طريق شرم الشيخ دهب تبلغ 5.5 مليار جنيه عار تماما من الصحة وأن هذه التكلفة المشار إليها خاصة بإنشاء طريق النفق/ شرم الشيخ الجديد.